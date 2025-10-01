Nice Teknik Direktörü Franck Haise: Fenerbahçe Maçını Avantaja Geçireceğiz

Nice Teknik Direktörü Franck Haise, "Fenerbahçe maçını avantaja geçirip devam edeceğiz. En önemlisi deplasmanda galibiyet almamız, iyi performans göstermemiz gerekiyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fransız ekibi Nice, yarın saat 19.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadele için akşam saatlerinde İstanbul'a gelen takımda Teknik Direktör Franck Haise basın toplantısında soruları yanıtladı. Fransa ligi ve kupaya iyi başlayamadıklarının hatırlatılması üzerine Haise, "Maçlara göre oyuncu değişikliğini öngöreceğiz. Yarınki maç bizim için bir fırsat. Çok kaliteli bir ekiple oynayacağız. Bizim için bir sürpriz söz konusu değil. Büyük ve güzel bir maç olacağı kesin. Bunu da avantaja çevirip devam edeceğiz. En önemlisi deplasmanda galibiyet almamız gerekiyor, iyi performans göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'de tüm oyuncuların özel yetenekleri var"

Fenerbahçe'nin kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğuna vurgu yapan Haise, "Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Kaliteleri ortada. Birkaç sakat oyuncuları vardı. Talisca'nın yeniden oynayacağını tahmin ediyoruz. Tüm oyuncuların kendine has özel yetenekleri var. Yarın güzel bir maç olacak" şeklinde konuştu.

"Yarınki maçta elimizden geleni yapacağız"

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olduğunu vurgulayan 54 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe, büyük bir ekip ve favoriler arasında. Özellikle Avrupa kupalarındaki tecrübeleri ortada. Skor vermeyeceğim ama biz de yarınki maçta elimizden geleni yapacağız" dedi.

Dante'nin sakatlığı nedeniyle nasıl plan yapacaklarına dair Haise, "Gelişmelere göre karar vereceğiz, son maçta aldığı darbeden dolayı sakatlığı var" yorumunu yaptı. - İSTANBUL