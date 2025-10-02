Nice Teknik Direktörü Franck Haise: 'Fenerbahçe daha iyi oynadı'

Nice Teknik Direktörü Franck Haise, Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncuları olduğunu belirterek, "Hepsinin teknik kaliteleri ortada. Bu akşam tam bir takım olarak oynadılar. İyi maç çıkardılar. Bizlerin de hatalarını bulup o yönde maçı kazandılar" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fransız ekibi Nice, İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaştı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Nice Teknik Direktörü Franck Haise, değerlendirmelerde bulundu. Haise, "Teknik konularda ve son pozisyonlarda daha iyi olmalıydık. Bunların tamamını yerine getiremediğimiz için kaybettik. Maalesef çok hızlı goller yedik. 2-0'dan sonra sıkıntı yaşadık. Pozitif taraftarlarını da görmek lazım. Yeterince fırsat oluşturamadık ve sonucu getiremedik" diye konuştu.

"Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı kesin"

Haise'nin eski takımlarındaki sistemini uygulamamasına yönelik soruya Haise, "Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı kesin. Benim daha önceki sistemimi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Daha çok birebir oynamalıyız. Her pozisyonlarda bunu uygulamalıyız" yanıtını verdi.

"Maçı ortada oynamayıp yönetmeyi düşünürken çok hızlı gol yedik"

Fenerbahçe karşısına 4'lü defansla çıktığına yönelik Haise, şunları söyledi:

"Beklediğim daha atak bir rakip ve etkileyici bir orta sahaydı. Dolayısıyla defans da lazımdı. Maçı ortada oynamayıp yönetmeyi düşünürken çok hızlı gol yedik. Daha önce bunu Lens takımında başardık ama bunu başarılı olamadık."

"Fenerbahçe tam bir takım olarak oynadı"

Sarı-lacivertli takımda kaliteli oyuncular olduğuna değinen 54 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe'de çok iyi oyuncular var. Hepsinin teknik kaliteleri ortada. Bu akşam tam bir takım olarak oynadılar. İyi maç çıkardılar. Bizlerin de hatalarını bulup o yönde maçı kazandılar. 1. gol zaten karşı karşıya kalınca çok fazla yapacak bir şey yoktu, tek bir pasla gol geldi. Sistemi değiştirmek için belki de 3'lü defans yapılabilirdi. Bu taktikleri değerlendirip önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

"İlk galibiyeti burada almayı istiyordum"

Avrupa Ligi'nde 2 maçta puan alamamalarının hatırlatılması ve zora sokmalarına dair Haise, "Kazanmayı istiyordum. Özellikle ilk galibiyeti burada almayı istiyordum. Gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki bütün maçlar zor ve büyük maçlar. Oyuncuların daha iyilerini yapacağına inanıyorum. Onlar maksimum oynadığı zaman her zaman onların yanındayım" dedi. - İSTANBUL