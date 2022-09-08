Nice-Köln maçı öncesinde çıkan olaylarda 2'si ağır 18 kişi yaralandı Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndaki Nice-Köln maçı öncesi iki takımın taraftarları arasında çıkan olaylarda 18 kişi yaralandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndaki Nice-Köln maçı öncesi iki takımın taraftarları arasında çıkan olaylarda 18 kişi yaralandı. Fransız basınında yer alan haberlerde, yerel saatle 18.45'te başlaması planlanan Nice-Köln maçı öncesi tribünlerdeki taraftarlar arasında yaşanan kavgalar nedeniyle 2'si ağır toplam 18 kişinin yaralandığı kaydedildi. Haberde, tribünde 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 8 bin Köln taraftarının statta takımlarına destek verdiği maç, çıkan olaylar nedeniyle önce ertelendi. UEFA'nın güvenlik toplantısının ardından alınan kararla 1 saat geç başlayan mücadele 1-1 berabere sona erdi. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından, maç öncesi kentin sokaklarına atılmış çöp ve boş şişeleri paylaşarak, "Köln taraftarının medeni olmayan skandal davranışlarını ve kendilerini cömert, kardeşçe karşılayan kentte yaptıkları saygısızlığı esefle karşılıyorum." ifadelerini kullandı. Estrosi, kentte zarar gören kamusal alanlara ve temizliğe ilişkin faturayı Köln Kulübüne göndereceğini bildirdi. Spor Kaynak: AA / Esra Taşkın UEFA Avrupa Konferans Ligi Spor Haberler

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