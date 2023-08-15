Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 31 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Neymar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Neymar, 2 yıllık sözleşme imzalayarak 2025 yılına kadar Al Hilal forması giyecek. Transferin ardından Neymar'ın reklam anlaşmaları ve bonuslarla birlikte yaklaşık 400 milyon Dolar kazanması bekleniyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 31 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Neymar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Neymar'ın yeni adresi Suudi Arabistan oldu. Brezilyalı futbolcu, Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Neymar, 2025 yılına kadar Al Hilal forması giyecek. Brezilyalı yıldızın reklam anlaşmaları ve bonuslarla birlikte yaklaşık 400 milyon Dolar kazanması bekleniyor.

PARIS SAINT-GERMAIN FORMASINI 173 MAÇTA GİYDİ

2017 yılında 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar, 173 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 118 gol attı ve 77 asist yaptı.