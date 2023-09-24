Newcastle United Sheffield United'ı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti

Newcastle United, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sheffield United'ı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Newcastle'da gollerin farklı futbolcular kaydetti.

Newcastle United, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sheffield United'ı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Newcastle'da gollerin farklı futbolcular kaydetti.

Premier Lig'in 6. haftasında Sheffield United ile Newcastle United, Bramall Lane'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı mücadeleden 8-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Newcastle'ın gollerini 21. dakikada Sean Longstaff, 31. dakikada Dan Burn, 35. dakikada Sven Botman, 56. dakikada Callum Wilson, 61. dakikada Anthony Gordon, 68. dakikada Miguel Almiron, 73. dakikada Bruno ve 87. dakikada Alexander Isak kaydetti.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Newcastle United puanını 9'a çıkardı. Ligde henüz galibiyet alamayan ve kötü gidişata dur diyemeyen Sheffield United'ın ise 1 puanı bulunuyor.

Gelecek hafta Newcastle evinde Burnley ile mücadele edecek. Sheffield ise West Ham United'ı konuk edecek. - İSTANBUL