Nevzat Yamaç Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası, Mersin'de yapılacak
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Nevzat Yamaç Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası, Mersin'de yapılacak.
MERSİN (AA) - Nevzat Yamaç Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası, Mersin'de yapılacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, 27-30 Nisan tarihlerinde Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenecek.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
AA / Muhammed Boztepe - Spor