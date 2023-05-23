NEVÜ'lü Fatma Maraşlı ve Milli Okçu Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya kupasında milli başarı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Fatma Maraşlı ve Türk Olimpik Okçusu Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Dünya Kupası 2. Ayak Yarışması'ndan bronz madalya ile döndü.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Fatma Maraşlı ve Türk Olimpik Okçusu Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Dünya Kupası 2. Ayak Yarışması'ndan bronz madalya ile döndü.

Elde edilen başarının ülke, şehir ve üniversite için gurur verici olduğunu ifade eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, "15-21 Mayıs tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay şehrinde düzenlenen Dünya Kupası 2. Ayak Yarışması'nda Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Fatma Maraşlı, Milli Okçumuz Mete Gazoz ile katıldığı Klasik Yay Karışık Milli Takım müsabakalarında Endonezya'yı 5-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Ülke, şehir ve üniversite olarak bizlere bu gururu yaşatarak madalya kazanan tüm okçularımızı ve emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Toplam 3 Madalya

Dünya Kupası 2. Ayak Yarışması'nda ayrıca Türkiye'den; Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya; İpek Tomruk, Hazal Burun ve Irmak Yüksel'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı bronz madalya kazandı. İpek Tomruk ise Makaralı Yay Kadın kategorisinde 4. oldu. - NEVŞEHİR