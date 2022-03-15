NEVÜ Erkek Futsal Takımı 2'inci Oldu - Haberler

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NEVÜ Erkek Futsal Takımı 2'inci Oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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NEVÜ Erkek Futsal Takımı 2'inci Oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Futsal Takımı, Erkekler 2. Lig Futsal Müsabakalarını 2. olarak tamamladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Futsal Takımı, Erkekler 2. Lig Futsal Müsabakalarını 2. olarak tamamladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) Erkek Futsal Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Çorum Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen 'Erkekler 2. Lig Futsal Müsabakaları'nı 2. olarak tamamladı. NEVÜ Erkek Futsal Takımı ortaya koyduğu bu başarı sonucunda, gelecek sezon bir üst lig olan Erkekler 1. Ligde mücadele hakkı kazanmış oldu. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Futsal, Spor, Haberler

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