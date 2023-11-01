NEVÜ Bisiklet Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Turu düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bisiklet Kulübü, Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla '29 Ekim Cumhuriyet Turu' düzenledi. NEVÜ akademik ve idari personeli ile öğrencilerin katıldığı tur, Uçhisar Beldesi'ne kadar devam etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bisiklet Kulübü, Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayasıyla "29 Ekim Cumhuriyet Turu" düzenledi.

NEVÜ Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Bisiklet Kulübü Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Eyüp Gürcan ile Bisiklet Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Çiftçi rehberliğinde düzenlenen '29 Ekim Cumhuriyet Turu'na, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. NEVÜ merkez kampüste bir araya gelen ve bisikletlerini Türk Bayrakları ile süsleyen katılımcılar, Cumhuriyet'in 100. yılı için Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar Beldesi'ne kadar pedal çevirdi.

Tarihi Uçhisar Kalesi girişinde mola veren bisikletçiler, burada günün anlam ve önemine binaen okudukları Cumhuriyet Marşı ile Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. - NEVŞEHİR