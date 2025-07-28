Nevşehir'in Genç Kick Boks Takımı Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Nevşehir'de geçen yıl kurulan kick boks takımına kayıt olduktan sonra katıldıkları ilk Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden genç sporcular, milli formayla dünya ve Avrupa şampiyonlarında boy göstermek istiyor.

Kentte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet sürdüren Börü Spor Kulübü bünyesinde geçen yıl kurulan kick boks takımına katılan 4 sporcu, yoğun antrenman sürecinin ardından 1-12 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde dereceye girerek madalya kazandı.

Yeni tanıştıkları kick boksta başarı gösteren genç sporcular, milli takımda yer alarak ay yıldızlı bayrağı dünya ve Avrupa şampiyonalarında dalgalandırmayı hedefliyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu İl Temsilcisi ve milli takım antrenörü Mustafa Çetinkaya, AA muhabirine, Nevşehir'den sporcularla ilk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndüklerini belirtti.

Sporcularının müsabakalardan başarıyla dönebilmesi için antrenmanları aksatmadan, özveriyle sürdürdüklerini anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"İlk defa katıldığımız Türkiye Şampiyonası'na 24 sporcuyu götürdüm. Bunlardan 4'ü derece elde etti. Bu sürece çok zor hazırlandık çünkü haftada iki gün çalışabiliyorduk. Öğrencilerimiz ilk defa İzmir'de yarışmalara katıldı. Şimdi asıl hedefimiz 2026 yılının ocak ayında Antalya'da yapılması planlanan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda derece elde etmek. Eğer burada birinci olan öğrencimiz olursa dünya, ikinci olan olursa da Avrupa şampiyonasına gidecek. Bunun için uğraşıyorum. Hedefim Nevşehir'den, dünya şampiyonasına genç göndermek. Karakterleri sağlam, dürüst, temiz ve çalışkan sporcuların yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Bu gençlerimizin başarılarını gören farklı branşlardaki gençler de kick boksa yönelmek istiyor."

Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmayı hedefliyorlar

Sporculardan Osman Çağlar Kürkçü (20), spora basketbol ve wushu ile başladığını ancak geçen yıl kayıt yaptırdığı kick boksa gönül verdiğini söyledi.

Kick boksla tanışmasını hayatının dönüm noktası olarak nitelediğini dile getiren Osman Çağlar, "Balkan Şampiyonası'nda birinci oldum. Wushuda iyi dereceler yaptım ama sonradan bu alanın bana göre olmadığını ve kick boksa daha yatkın olduğumu fark ettim. Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldum." dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Osman Çağlar Kürkçü, özel kurs düzenleyerek öğrenci yetiştirdiğine değinerek, "Maçlara artık kendimden çok öğrencilerim için çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

Osman Çağlar, hedefinin milli formayla yurt dışında düzenlenen turnuvalarda madalyalar kazanmak olduğunu kaydetti.

Kick boksa yeni başlayan sporculardan 8 yaşındaki Elis Ada Aktaş ise katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olduğunu belirterek, "Bu sene daha iyi çalışacağım. Avrupa'da yarışmak istiyorum." diye konuştu.

Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 16 yaşındaki Bertuğ Özcan da küçük yaşlarından beri dövüş ve savunma sanatlarına ilgi duyduğunu ifade etti.

Bertuğ, hedefinin milli formayla dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Hasan Samet Tokdemir ise kick boksla 8 ay önce tanıştığını ve ilk turnuvasında üçüncülük elde edip kürsüye çıktığını, geçen süreçte arkadaşları ve antrenörü ile sürdürdüğü yoğun hazırlıkların başarıya ulaşmasını sağladığını vurguladı.