Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri Kontrollerine Devam Ediyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde bir hafta içerisinde 10 bin 770 araç sürücüsünün kontrolünü gerçekleştirdi. Kontroller sonucunda 1.953 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 37 araç trafikten men edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri Nevşehir Valiliği koordinesinde vatandaşlarımızın huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Son bir hafta içerisinde trafik birimlerince 10 bin 770 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde hız ihlalinden 995, kırmızı ışık ihlalinden 97, hatalı parktan 90, taşıma kanuna muhalefetten 83, diğer maddelerden 688 olmak üzere toplam 1.953 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kontrollerde ayrıca 37 araç trafikten men edildi. - NEVŞEHİR