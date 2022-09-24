Nevşehir haber! TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 0 Nevşehir Belediyespor: 0 Spor Haberleri Nevşehir haberi: TFF 3. Lig 1. Grup 4. hafta maçında Amasyaspor FK, Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. TFF 3. Lig 1. Grup 4. hafta maçında Amasyaspor FK, Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Stat: Merzifon İlçe Hakemler: Ali Rıza Altunbakır xxx, Ahmet Fındık xxx, Nesim Karanfil xxx Amasyaspor FK: Onur x, Enes Salih x, Can xx, Yahya Kemal x (Yunus Emre dk. 45), Ahmet Buğrahan x (Furkan dk. 73 x), Emre x (Bedirhan dk. 83 ?), Muhammed xx, Furkan xx, Fevzi Can x (Kemal dk. 83 ?), Arif İşçi x, Arif x Nevşehir Belediyespor: Şener x, Rahmi Can x, Serdar Ümit xx, Erdi x, Halil İbrahim x (Gökay dk. 53 x), Orhan x, Kadir Kaan x, Onur xx, Dilaver x (Ali Küçik dk. 61) x, Ali Kılıç x, Batuhan Nihat x (Alican dk. 88 ?) - AMASYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Yunus Emre Merzifon Nevşehir Spor Haberler

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