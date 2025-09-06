Nevşehir'de Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Başladı

2. Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de başladı.

Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na dahil edilen branşta Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda çeşitli illerden 58 sporcu, 5 kategoride dereceye girebilmek için yarışıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, gazetecilere, Los Angeles'ta yapılacak paralimpik oyunlarına katılım sağlayabilmek için müsabakalar düzenlediklerini söyledi.

Şampiyonanın birincisini Muş'ta yaptıklarını ve 28 sporcunun katıldığını anımsatan Şenkaynağı, "Burada ise 15 kulüpten 58 sporcu bulunuyor. Bu branş giderek tanınıyor ve branşa ilgi artıyor. Önümüzdeki süreçte sporcu havuzunu genişleterek federasyon olarak ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Para tırmanış potansiyeli artan bir branş. Sadece yarışma anlamında değil engelli sporcularımızın rehabilitesi kapsamında da onlara katkıları olacağını düşünüyoruz. Olimpiyat şampiyonu olabilecek yetenekte sporcularımız var." diye konuştu.

Şampiyona, yarın sona erecek.