Nevşehir'de düzenlenen 2022-2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği yarışmaları, bir çok ilden gelen yaklaşık 1000 özel sporcunun katılımıyla başladı.

Nevşehir'de özel sporcuların yarışacağı müsabakalar başladı

Ahmet KORKMAZERNEVŞEHİR, (DHA)- Nevşehir'de düzenlenen 2022-2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği yarışmaları, bir çok ilden gelen yaklaşık 1000 özel sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen yaklaşık 1000 özel sporcunun atletizm, yüzme ve masa tenisi branşlarında mücadele edeceği 2022-2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği yarışmaları dolayısıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Atletizm Tartan Pisti'nde seremoni düzenlendi. Seremoni, sporcuların geçit töreniyle başladı. Programda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, böylesine güzel bir müsabakaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Vali Becel, 'Türkiye'nin farklı yörelerinden gelen özel sporcuları kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nevşehir, spor, kardeşlik ve dostluk şehri. Coğrafyasıyla, doğal güzellikleriyle Türkiye ve dünyada ön plana çıkmış olan bu masalsı şehirde böylesine güzel bir organizasyonun yapılması bizler için gurur kaynağı. Nevşehir'de tam bir spor şöleni yaşanıyor. Hepiniz hoş geldiniz dedi.

Vali Becel'in konuşmasının ardından atletizm dalında farklı kategorilerde yarışmalar düzenlendi. Dereceye giren başarılı sporcuların madalyalarını, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve diğer katılımcılar takdim etti.

Müsabakalar, NEVÜ Atletizm Tartan Pisti, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi ile Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda hafta sonuna kadar devam edecek.