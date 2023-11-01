Nevşehir'de Drone Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu ile konuşma ihlalleri tespit edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Nevşehir genelinde araç yoğunluğunun olduğu yollarda, kavşaklarda ve trafik ışıklarının olduğu yerlerde alınan trafik tedbirlerine ilave olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler tarafından drone destekli kırmızı ışık - emniyet kemeri ve cep telefonu ile konuşma denetlemeleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 60 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araçlarda 10 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 6 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 2 sürücüye ise diğer maddelerden trafik kuralı ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR