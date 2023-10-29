Nevşehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gösteri yapan jandarma köpeği Nefes büyük beğeni topladı

Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gösteri yapan jandarma köpeği Nefes, izleyenlerden tam not aldı. Eğiticisine kalp masajı yapıp, şınav çeken Nefes, gösteri sonunda esas duruşa geçerek protokol üyelerini selamladı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü, Nevşehir'de coşkuyla kutlandı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü çim sahasında gerçekleştirilen tören, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın törene katılanların bayramını kutlaması ile başladı. Törende Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı halk oyunları, okçuluk, ve jimnastik sporcuları gösteri yaptı. Törende en çok alkışı alan ise Nevşehir JAKEM Komutanlığı'nnda eğitilen Nefes isimli köpek oldu. İlk olarak eğiticisi ile sahneye çıkan Nefes isimli Alman ırkı köpek, eğiticisinin tüm komutlarını eksiksiz yerine getirdi. Nefes bakıcısı ile ileri ve geri takip görevinin yanı sıra silahla ilerleme görevini icra etti. Eğiticisinin matematik sorularını da doğru bilen Nefes, mekik ve şınav da çekti. Gösteri sonunda ise esas duruşa geçerek protokol üyelerini selamladı. Nefes'in bu hareketi törene katılanlardan büyük alkış aldı. - NEVŞEHİR