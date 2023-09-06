Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nevşehir'de cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığının "Trafik Kazalarını Önleme Planı" konulu talimatı çerçevesinde, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası olan Hacıbektaş, Kozaklı, Avanos ve Gülşehir ilçelerinde havadan denetleme yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı tarafından görevlendirilen cayrokopter ile havadan yapılan trafik denetiminde; trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR