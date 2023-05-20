Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Nevşehir Belediyespor, Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti

Nevşehir Belediyespor, Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti. Nevşehir Belediyespor, 58 puanla play-off oynama hakkı kazandı, Eskişehirspor ise 26 puanda kalarak Bölgesel Amatör Lige düştü.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin son haftasında kendi sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadeleyi Nevşehir Belediyespor 3-2 kazandı. 3 puanı 3 golle alan Nevşehir Belediyespor puanını 58'e yükselterek play-off oynama hakkı kazanırken, konuk ekip Eskişehirspor ise 26 puanda kalarak Bölgesel Amatör Lige düştü.

Stad: Gazi Stadı

Hakemler: Onur Güneş xx, Ali Etlikci xx, Emir Kılıçarslan xx

Nevşehir Belediyespor: Şener xx, Berkay Göçmen xx, Ömer xx, Onur x (Yakup Berk Dk. 55 x) Kerem Can xx, Erdi xx, İbrahim x (Alparslan Dk. 64 x), Berkay Tekin xx, Ali Kuçik xx (Ali Kılıç Dk. 46), Dilaver xx (Batuhan Dk. 46 x), Özgür Can xx (Samet. Dk. 55 x)

Yedekler: Yağızcan, Rahmi Can

Eskişehirspor: Efehan x, Furkan x, Arda x, Bartu x (İsmet Dk. 43 x), Berke x (Eren Dk. 69 x), Furgan x, Serdar x (Yunus Emre Dk. 57 x), Ayberk x (Hasan Alp Dk. 70 x), İlker xx, Barış x (Berkay Dk. 57), Onur x

Yedekler: Arif Ersagun, Eren, İsmet, Melih.

Goller: Ali Kuçik (dk. 3), Dilaver Güçlü (dk. 44), Berkay Göçmen (Dk. 49) (Nevşehir Belediyespor), İlker (dk. 21 ve 83) (Eskişehirspor)

Sarı Kart: Özgür Can Özcan, Yakup Berk, (Nevşehir Belediyespor), Onur Arı (Eskişehirspor) - NEVŞEHİR

Nevşehir Seçim Sonuçları
Nevşehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Eskişehirspor Nevşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title