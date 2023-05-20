Nevşehir Belediyespor, Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti. Nevşehir Belediyespor, 58 puanla play-off oynama hakkı kazandı, Eskişehirspor ise 26 puanda kalarak Bölgesel Amatör Lige düştü.