Nevşehir Belediyespor, Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti. Nevşehir Belediyespor, 58 puanla play-off oynama hakkı kazandı, Eskişehirspor ise 26 puanda kalarak Bölgesel Amatör Lige düştü.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin son haftasında kendi sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadeleyi Nevşehir Belediyespor 3-2 kazandı. 3 puanı 3 golle alan Nevşehir Belediyespor puanını 58'e yükselterek play-off oynama hakkı kazanırken, konuk ekip Eskişehirspor ise 26 puanda kalarak Bölgesel Amatör Lige düştü.
Stad: Gazi Stadı
Hakemler: Onur Güneş xx, Ali Etlikci xx, Emir Kılıçarslan xx
Nevşehir Belediyespor: Şener xx, Berkay Göçmen xx, Ömer xx, Onur x (Yakup Berk Dk. 55 x) Kerem Can xx, Erdi xx, İbrahim x (Alparslan Dk. 64 x), Berkay Tekin xx, Ali Kuçik xx (Ali Kılıç Dk. 46), Dilaver xx (Batuhan Dk. 46 x), Özgür Can xx (Samet. Dk. 55 x)
Yedekler: Yağızcan, Rahmi Can
Eskişehirspor: Efehan x, Furkan x, Arda x, Bartu x (İsmet Dk. 43 x), Berke x (Eren Dk. 69 x), Furgan x, Serdar x (Yunus Emre Dk. 57 x), Ayberk x (Hasan Alp Dk. 70 x), İlker xx, Barış x (Berkay Dk. 57), Onur x
Yedekler: Arif Ersagun, Eren, İsmet, Melih.
Goller: Ali Kuçik (dk. 3), Dilaver Güçlü (dk. 44), Berkay Göçmen (Dk. 49) (Nevşehir Belediyespor), İlker (dk. 21 ve 83) (Eskişehirspor)
Sarı Kart: Özgür Can Özcan, Yakup Berk, (Nevşehir Belediyespor), Onur Arı (Eskişehirspor) - NEVŞEHİR