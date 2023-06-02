Nevşehir Belediyesi Sporcularını Ödüllendirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Atletizm, Su Topu ve Spor Tırmanış branşlarında katıldıkları turnuva ve Türkiye Şampiyonalarında dereceler elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını ödüllendirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Atletizm, Su Topu ve Spor Tırmanış branşlarında katıldıkları turnuva ve Türkiye Şampiyonalarında dereceler elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını ödüllendirdi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 2 yıl önce kurulan üst üste aldığı derecelerle 1. Lig'e yükselmeyi başaran Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Topu Takımı sporcuları, Mersin'de katıldığı şampiyonada Avrupa barajını geçerek 23-29 Temmuz 2023 tarihinde Slovakya'da yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyatları (EYOF) ve 2024 yılında yapılacak olan U 18 Avrupa Atletizm Şampiyonasına gitmeye hak kazanan İbrahim Gökgöz ve Spor Tırmanış branşında Diyarbakır Küçükler Gençler Boulder Türkiye Şampiyonası ve Diyarbakır Büyükler Boulder Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 1.'liği derecelerini kazanan Mustafa Sacit Sümer'i kabul etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar, Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi ve SU Topu Antrenörü Oğuzhan Yazıcı'nın da bulunduğu ziyarette bir süre sporcularla sohbet eden Başkan Savran, elde ettikleri derecelerden dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Nevşehirli gençlerin spor yapmalarına imkan sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Savran, "Çocuklarımız ve gençlerimiz mutlu olduğu sürece Nevşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

Farklı branşlarda yüzlerce gencin kulüp çatısı altında spor hayatlarını sürdürdüklerini ve bunların birçoğunun yaş kategorilerinde Türk Milli Takımı kadrolarına seçildiklerini ifade eden Savran, "Başarılarıyla bizleri, ailelerini ve şehrimizi gururlandıran evlatlarımıza teşekkür ediyorum. "diye konuştu.

Savran, ziyaret sonunda sporculara çeşitli hediyeler verdi. - NEVŞEHİR

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