Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Antrenörü Oğuzhan Yazıcı'ya Milli Takım Kampında Görev Verildi

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün Sutopu Antrenörü Oğuzhan Yazıcı'ya milli takım kampında görev verildi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası turnuvalarda farklı branşlarda üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın göreve gelmesi ile birlikte lisanslı sporcu sayısını arttırarak farklı branşlarda amatör spora desteğini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sutopu branşında da ciddi bir hamle yaptı.

Son iki yılda Kadınlar Bölgesel Ligi'nde şampiyon olduktan sonra bu yıl mücadele ettiği 2. Lig'den 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Sutopu Takımı, geçtiğimiz günlerde 6 sporcusunu milli takım kamplarına gönderdi.

Çeşitli yaş kategorilerinde milli takıma giden sporcuların ardından Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Antrenörü Oğuzhan Yazıcı'ya da milli takım daveti geldi. Yazıcı, Türkiye Sutopu Federasyonu'nun daveti üzerine U-13 Kadınlar Milli Takım teknik heyetine katıldı. - NEVŞEHİR