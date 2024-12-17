Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışması yapıldı.

Ankara Keçiörengücü ile Net Global Sivasspor yarın saat 13.00'te Ankara Aktepe Stadyumu'nda karşılaşacak.