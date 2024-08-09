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Net Global Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, hücum varyasyonları ve taktik maç çalışmaları yaptı. Yeni transfer Noah Sonko Sundberg de ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından 5 kaleli oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, hücum varyasyonları ve taktik maç yaparak idmanı tamamladı.

Yeni transfer Noah Sonko Sundberg da takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Net Global Sivasspor ile Trabzonspor 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Trabzonspor Sivasspor Futbol Spor Güncel Haberler

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