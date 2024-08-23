Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Net Global Sivasspor ile ikas Eyüpspor, yarın saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.