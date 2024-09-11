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Net Global Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda futbolcular hız koşuları, gol vuruşu ve taktik çalışmaları yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, hız koşularının ardından gol vuruşu ve taktik çalıştı.

Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK arasında BG Grup 4 Eylül Stadı'nda 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Sivasspor Güncel Spor

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