Üye Girişi
Haberler

Net Global Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Milli maçlar nedeniyle verilen arada 3 gün izin yapan takım, antrenmanlarını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarı saha çift kale maç yaptı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Emre Gökay, Emirhan Başyiğit, Sinan Kaya, Azizbek Turgunboev, Rey Manaj ile Samuel Moutoussamy yer almadı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Sivasspor Güncel Spor

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: O kadar sıkıntıya rağmen biz, zenginlerden daha mutluyuz

Türk-İş Başkanı'ndan tartışma yaratacak sözler: Biz zenginlerden daha mutluyuz

 Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

 Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi

Öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi
Tüyler ürperten görüntü! İşte THY uçağının türbülansa girdiği anlar

Tüyler ürperten görüntü! İşte THY uçağının türbülansa girdiği anlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Pideli Paça tarifi! En güzel Pideli Paça tarifi! Pideli Paça tarifi nasıl yapılır? Pideli Paça için malzemeler! Artvin Hopa 23 Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Artvin Hopa 23 Elazığspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var Karşıyaka Kırşehir Bld. maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Karşıyaka Kırşehir Bld. ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Denizlispor Bergama Bld. maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Denizlispor Bergama Bld. ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı Düzcespor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Düzcespor Bursaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? MasterChef Şekerli Pide tarifi! En güzel Şekerli Pide tarifi! Kula Şekerli Pide tarifi nasıl yapılır? Şekerli Pide için malzemeler! MasterChef Manisa Kebabı tarifi! En güzel Manisa Kebabı tarifi! Manisa Kebabı tarifi nasıl yapılır? Manisa Kebabı için malzemeler! Bolu deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Eylül Bolu nerede deprem oldu? İskoçya Polonya maçı hangi kanalda? İskoçya Polonya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sırbistan İspanya maçı CANLI izle! (FULL HD) Sırbistan İspanya Uluslar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Portekiz Hırvatistan maçı CANLI izle! (FULL HD) Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title