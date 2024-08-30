Net Global Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından pas ve koordinasyon çıkış koşuları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.