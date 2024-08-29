Net Global Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, pas çalışmaları, sürat koşuları ve taktik maçıyla idmanı tamamladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, sürat koşuları ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.