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Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun'un yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon çalışmaları ve geçiş oyunları yapıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından geçiş oyunları üstüne idman yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Hatayspor Sivasspor Futbol Yaşam Spor

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