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Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2. kez Dünya şampiyonu oldu

Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kilogramda güreşerek finalde Alina Shauchuk'u mağlup ederek 2. kez Dünya şampiyonu oldu. Bu başarısıyla Nesrin Baş, tarihinde kadınlarda üst üste 2. kez Dünya şampiyonluğunu alan ilk kadın sporcu oldu.