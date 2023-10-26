Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2. kez Dünya şampiyonu oldu
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Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kilogramda güreşerek finalde Alina Shauchuk'u mağlup ederek 2. kez Dünya şampiyonu oldu. Bu başarısıyla Nesrin Baş, tarihinde kadınlarda üst üste 2. kez Dünya şampiyonluğunu alan ilk kadın sporcu oldu.
Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası tarihinde kadınlarda üst üste 2. kez Dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.
U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kilogramda güreşen Nesrin Baş, final müsabakasında bağımsız sporcu Alina Shauchuk'ı 2-1 mağlup ederek 2. kez Dünya şampiyonu oldu. Milli sporcu, geçen sene İspanya'da düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda Japon rakibi Naruha Matsuyuki'yü 8-0 yenerek Dünya şampiyonu olmuştu. Baş, bu başarısıyla U23 Dünya Güreş Şampiyonası tarihinde kadınlarda üst üste 2. kez Dünya şampiyonluğunu alan ilk kadın sporcu olarak tarihe adını yazdırdı. - İSTANBUL