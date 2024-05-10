Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 62 kiloda Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerin ikinci gününde Nesrin Baş, kadınlar 62 kiloda kategorisinde mücadele etti. Kota müsabakasında Venezuelalı Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 mağlup eden Nesrin Baş, Paris 2024 vizesi aldı.
Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 62 kiloda Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerin ikinci gününde Nesrin Baş, kadınlar 62 kiloda kategorisinde mücadele etti.
Kota müsabakasında Venezuelalı Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 mağlup eden Nesrin Baş, Paris 2024 vizesi aldı.