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Neslişah Ençok, Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonu Oldu

Neslişah Ençok, Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonu Oldu
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Bilecik'in gururu Neslişah Ençok, Gençler Türkiye Taekwondo şampiyonasında 49 kilogram kızlarda Türkiye şampiyonu olurken, takım arkadaşı Altuğ Gesge 48 kilogram erkeklerde Türkiye 2'ncisi oldu. Sporcular, uluslararası turnuvalara katılma hakkı elde etti.

Bilecik'in gururu Neslişah Ençok, Gençler Türkiye Taekwondo yarışmasında, Türkiye şampiyonu oldu.

73 ilden 867 kulübe mensup 2 bin 914 sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Taekwondo şampiyonasında 49 kilogram kızlarda yarışan sporcu Neslişah Ençok, yaptığı 8 maçın ardından Türkiye şampiyonu oldu.

Aynı turnuvada 48 kilogram Genç Erkeklerde yarışan Altuğ Gesge ise yaptığı 6 maçın ardından Türkiye 2'ncisi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ise yetenekli sporcuların başarıları takdir ederek; "Sporcularımız bu sonuçlarla Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda ve Arnavutluk'ta düzenlenecek olan Avrupa Kulüpler Şampiyonasına Milli Takım adına katılmaya hak kazandı. Sporcularımızı ve antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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