Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finale çıktı - Haberler

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Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

Milli sporcu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarı finale yükseldi.

Milli sporcu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarı finale yükseldi.

Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, çeyrek finalde Danimarkalı Line Christophersen ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 21-10, 15-21 ve 21-15'lik setlerle 2-1 kazanan milli badmintoncu, yarı finale adını yazdırdı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Neslihan Yiğit, Badminton, İspanya, Milli, Spor, Haberler

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