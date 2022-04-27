Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı - Haberler

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Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı

İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda mücadele eden milli sporcu Neslihan Yiğit, çeyrek finale yükseldi.

İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda mücadele eden milli sporcu Neslihan Yiğit, çeyrek finale yükseldi.

Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, son 16 turunda İrlandalı Rachael Darragh ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 21-16 ve 21-12'lik setlerle 2-0 kazanan milli badmintoncu, çeyrek finale adını yazdırdı.

Neslihan, çeyrek final müsabakasında Danimarkalı Line Christophersen ile karşılaşacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Neslihan Yiğit, Milli Sporcu, Badminton, İspanya, Spor, Haberler

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