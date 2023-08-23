Neslihan Yiğit Arın, Dünya Badminton Şampiyonası'nda elendi

Danimarka'da düzenlenen 2023 Dünya Badminton Şampiyonası'nda milli sporcu Neslihan Yiğit Arın, tek kadınlar 2. turunda Japon Akane Yamaguchi'ye 2-0 yenildi.

Başkent Kopenhag'da yapılan organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Neslihan, ikinci turda dünya 2 numarası Japon Akane Yamaguchi ile karşılaştı.

Kariyerinde iki dünya şampiyonluğu bulunan rakibine 21-7 ve 21-11'lik setlerle 2-0 yenilen Neslihan, organizasyona veda etti.