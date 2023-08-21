Neslihan Yiğit Arın, Danimarka'da düzenlenen 2023 Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Başkent Kopenhag'da düzenlenen 2023 Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Neslihan Yiğit Arın, ilk turda Avustralya adına yarışan Tiffany Ho ile karşılaşacak.