Neslihan Yiğit Arın, Danimarka'da düzenlenen 2023 Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
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Başkent Kopenhag'da düzenlenen 2023 Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Neslihan Yiğit Arın, ilk turda Avustralya adına yarışan Tiffany Ho ile karşılaşacak.
Danimarka'da düzenlenen 2023 Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi Neslihan Yiğit Arın temsil edecek.
Başkent Kopenhag'da bugün başlayan organizasyona tek kadınlar kategorisinde katılacak Neslihan, ilk turda yarın Avustralya adına yarışan Tiffany Ho ile karşılaşacak.
Neslihan, rakibini elemesi durumunda ikinci turda 2 numaralı seribaşı Japon Akane Yamaguchi'nin rakibi olacak.
Dünya Badminton Şampiyonası, 27 Ağustos'ta sona erecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor