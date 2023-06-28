Neslihan Yiğit 3. Avrupa Oyunları'nda son 16 turuna çıktı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında Neslihan Yiğit, son 16 turuna çıktı. Kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale'nin grup maçları sona erdi. Neslihan Yiğit, Letonya'dan Jekaterina Romanova'yı yenerek üçüncü maçını da kazandı ve son 16 turuna yükseldi. Emre Lale ise İsveç'ten Felix Burestedt'e yenilerek elendi.