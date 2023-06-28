Neslihan Yiğit 3. Avrupa Oyunları'nda son 16 turuna çıktı
Spor Haberleri
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında Neslihan Yiğit, son 16 turuna çıktı. Kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale'nin grup maçları sona erdi. Neslihan Yiğit, Letonya'dan Jekaterina Romanova'yı yenerek üçüncü maçını da kazandı ve son 16 turuna yükseldi. Emre Lale ise İsveç'ten Felix Burestedt'e yenilerek elendi.
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında Neslihan Yiğit, son 16 turuna çıktı.
Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlarda Neslihan Yiğit, erkeklerde ise Emre Lale'nin grup maçları sona erdi.
H Grubu'nda yer alan Neslihan, Letonya'dan Jekaterina Romanova'yı 2-0 yenerek üçüncü maçını da kazandı ve son 16 turuna yükseldi. Milli sporcunun son 16 turu ve kazanması durumunda çeyrek final müsabakaları yarın oynanacak.
B Grubu'nda yer alan Emre Lale, son maçında İsveç'ten Felix Burestedt'e 2-0 yenildi. Milli sporcu gruptaki üç maçını da kaybederek elendi.