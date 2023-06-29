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Neslihan Yiğit, 3. Avrupa Oyunları'nda çeyrek finale çıktı

Neslihan Yiğit, 3. Avrupa Oyunları'nda çeyrek finale çıktı

Spor Haberleri

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında Neslihan Yiğit, çeyrek finale çıktı. Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda Neslihan Yiğit, son 16 turunda Ukraynalı Polina Buhrova'yla karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Neslihan, adını çeyrek finale yazdırdı. Milli sporcu çeyrek finalde yarın Danimarkalı Mia Blichfeldt'le karşılaşacak.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında Neslihan Yiğit, çeyrek finale çıktı.

Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlarda Neslihan Yiğit, son 16 turunda Ukraynalı Polina Buhrova'yla karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen Neslihan, adını çeyrek finale yazdırdı. Milli sporcu çeyrek finalde yarın Danimarkalı Mia Blichfeldt'le karşılaşacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Neslihan Yiğit Polonya Spor Haberler

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