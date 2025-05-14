Nesine 3. Lig Play-Off Maçları Yarın Başlıyor
Nesine 3. Lig'de play-off üçüncü tur ilk maçları yarın oynanacak. Takımlar çift maç eleme usulüne göre mücadele edecek.
Nesine 3. Lig'de play-off üçüncü tur ilk maçları, yarın oynanacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda turu geçen takımlar, finalde karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
16.00 Muşspor-Karşıyaka (Muş Şehir)
16.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım)
16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bolluca)
16.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor