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Nesine 3. Lig Play-Off Maçları Yarın Başlıyor

Nesine 3. Lig Play-Off Maçları Yarın Başlıyor
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Nesine 3. Lig'de play-off üçüncü tur ilk maçları yarın oynanacak. Takımlar çift maç eleme usulüne göre mücadele edecek.

Nesine 3. Lig'de play-off üçüncü tur ilk maçları, yarın oynanacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda turu geçen takımlar, finalde karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

16.00 Muşspor-Karşıyaka (Muş Şehir)

16.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım)

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bolluca)

16.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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