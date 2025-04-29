Nesine 3. Lig Play-Off 1. Tur Maçları Yarın Başlıyor
Nesine 3. Lig play-off 1. tur maçları yarın tek maç eleme usulü ile gerçekleştirilecek. Takımlarının karşı karşıya geleceği mücadelelerde tur atlayan ekipler ikinci tura yükselecek.
Nesine 3. Lig play-off 1. tur maçları yarın oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda tur atlayan takımlar, ikinci tura yükselecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nesine 3. Lig play-off 1. tur maçlarının programı şu şekilde:
1. Grup
15.00 Muşspor-Silifke Belediyespor (Muş Şehir)
16.00 Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor (Dumlupınar)
2. Grup
16.00 Yurt Et Amasyaspor FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Amasya 12 Haziran)
16.00 Silivrispor-Tire 2021 FK (Silivri Müjdat Gürsu)
3. Grup
16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947 (Bolluca)
20.00 52 Orduspor FK-Pazarspor (Yeni Ordu)
4. Grup
15.00 Kolibri Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
16.00 Zonguldakspor FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Karaelmas Kemal Köksal)