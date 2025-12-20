Futbol: Nesine 3. Lig
Futbolda Nesine 3. Lig'in 15. haftası, gruplarda yapılan 8 maçla başladı. Bugün alınan sonuçlarla ligde heyecan devam ediyor.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Grup
Astor Enerji Çankayaspor-Galataspor: 0-2
Yalova FK 77-İnkılap Futbol: 0-0
2. Grup
Hacettepe Türk Metal 1963-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-1
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Diyarbekirspor: 6-2
Niğde Belediyespor-Erciyes 38: 0-0
3. Grup
1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor: 1-1
Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0
4. Grup
Nazillispor-Oktaş Uşakspor: 0-2