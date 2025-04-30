İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail tarihinin en büyük yangını! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Nesine 3. Lig'de Play-Off 2. Tur Maç Programı Açıklandı

Nesine 3. Lig'de Play-Off 2. Tur Maç Programı Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'de play-off 2. tur maç programı duyuruldu. Dört grupta çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek müsabakaların tarihlerine göre ilk karşılaşmalar 5 Mayıs, rövanşlar ise 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Nesine 3. Lig'de play-off 2. tur maç programı açıklandı.

Dört grupta oynanacak müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İlk maçlar 5 Mayıs Pazartesi, rövanşları ise 9 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ikinci tur maçlarının programı şöyle:

1. Grup:

16.00 Belediye Kütahyaspor-Muşspor (Dumlupınar)

15.00 Muşspor-Belediye Kütahyaspor (Muş Şehir)

2. Grup:

15.00 ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silivrispor (Mardin 21 Kasım)

16.00 Silivrispor-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Silivri Müjdat Gürsu)

3. Grup:

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-52 Orduspor FK (Bolluca)

20.00 52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor (Yeni Ordu)

4. Grup:

16.00 Kırıkkale FK-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Başpınar)

15.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor- Kıkıkkale FK (Merkez 1 Nolu Çim Saha)

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.