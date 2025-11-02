Nesine 3. Lig'de 9. Hafta Maç Sonuçları
Nesine 3. Lig'de 9. hafta maçları sona erdi. Bugün oynanan 21 müsabakada farklı sonuçlar alındı. 1. Grup, 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'taki maçların detayları açıklandı.
Nesine 3. Lig'de 9. hafta maçlarına devam edildi.
Gruplarda bugün oynanan 21 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-İnkılap Futbol: 1-1
Galataspor-Çorluspor 1947: 0-2
İnegöl Kafkasspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-1
Bursa Yıldırımspor-Polatlı 1926: 0-1
Astor Enerji Çankayaspor-Bursa Nilüfer Futbol: 2-1
Yalova FK 77-Bulvarspor: 4-1
Küçükçekmece Sinopspor-Kestel Çilekspor: 2-0
2. Grup
Mdgrup Osmaniyespor-Karaköprü Belediyespor: 0-2
Silifke Belediyespor-Kilis 1984: 1-1
Diyarbekirspor-Kırıkkale FK: 2-1
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Suvermez Kapadokyaspor: 1-1
Niğde Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-4
3. Grup
Düzce Cam Düzcespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2
Tch Group Zonguldakspor-Sebat Gençlikspor: 1-2
Karabük İdmanyurdu-Orduspor 1967: 1-1
Amasyaspor-1926 Bulancakspor: 0-1
52 Orduspor-Fatsa Belediyespor: 0-1
4. Grup
Kütahyaspor-Altay: 2-0
Alanya 1221-İzmir Çoruhlu FK: 1-0
Bornova 1877-Eskişehirspor: 0-1
Karşıyaka-Oktaş Uşakspor: 1-0