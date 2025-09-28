Haberler

Nesine 3. Lig'de 4. Hafta Sonuçları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolda Nesine 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı. Dört grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar belli oldu.

Futbolda Nesine 3. Lig'de 4. haftanın perdesi kapandı.

Dört grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Edirnespor-Astor Enerji Çankayaspor: 0-1

Yalova FK 77-Bursa Yıldırımspor: 0-0

Bulvarspor-Galataspor: 1-0

Silivrispor-Beykoz İshaklıspor: 0-1

2. Grup

Ağrı 1970 SK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 2-0

Kilis 1984-Kırıkkale FK: 0-3

Malatya Yeşilyurtspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-2

Suvermez Kapadokyaspor-12 Bingölspor: 2-1

Silifke Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1

3. Grup

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Artvin Hopaspor: 2-0

Sebat Gençlikspor-Pazarspor: 3-1

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Karabük İdmanyurdu-Zonguldakspor: 0-0

Orduspor 1967-Giresunspor: 2-2

4. Grup

Oktaş Uşakspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 1-0

Alanya 1221-Karşıyaka: 1-2

Eskişehir Anadoluspor-Tire 2021: 1-0

Nazillispor-Bornova 1877: 0-2

Afyonspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-3

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Kütahyaspor: 2-2

Altay-Eskişehirspor: 2-3

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caddede yürürken yorgun mermi ile sırtından vuruldu

Caddede yürürken bir anda yere yığıldı, gerçek kısa sürede anlaşıldı
9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı

9 kişiyle maçı kazandım derken 90+1'de gelen golle yıkıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.