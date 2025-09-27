Haberler

Nesine 3. Lig'de 4. Hafta Mücadeleleri Başladı

Futbolda Nesine 3. Lig'de 4. hafta maçları oynandı. Dört grupta toplamda 11 müsabaka gerçekleştirildi ve çeşitli sonuçlar alındı.

Futbolda Nesine 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi başladı.

Dört grupta oynanan 11 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Polatlı 1926-Çorluspor 1947: 0-1

Küçükçekmece Sinopspor-İnegöl Kafkasspor: 0-0

Kestel Çilekspor-Etimesgutspor: 0-2

Bursa Nilüfer Futbol-İnkılap Futbol: 1-0

2. Grup

Mdgrup Osmaniyespor-Kahramanmaraşspor: 3-0

Karaköprü Belediyespor-Erciyes 38: 1-0

Hacettepe AŞ Türk Metal 1963-Niğde Belediyespor: 1-2

3. Grup

1926 Bulancakspor-52 Orduspor: 2-2

Amasyaspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Çayelispor-Tokat Belediyespor: 0-2

4. Grup

İzmir Çoruhlu FK-Söke 1970: 0-1

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
