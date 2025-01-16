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Nesine 2. ve 3. Lig Maçlarının Yayını İçin TFF ve HT Spor Anlaşma İmzaladı

Nesine 2. ve 3. Lig Maçlarının Yayını İçin TFF ve HT Spor Anlaşma İmzaladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile HT Spor, Nesine 2. ve 3. Lig maçlarının naklen yayını için işbirliğine imza attı. Anlaşma ile her hafta 6 maç, HT Spor ve HT Spor YouTube kanalında yayınlanacak.

Nesine 2. ve 3. Lig maçlarının naklen yayınına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile HT Spor arasında sözleşme imzalandı.

Federasyonun Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen imza törenine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri, Habertürk ve HT Spor çalışanları katıldı.

TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya, törende açıklamada bulundu.

Türk futbolunun gelişmesi ve daha geniş kesimlere ulaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Murat Şahin, "2. ve 3. Lig maçlarının naklen yayınlanması için önemli bir iş birliğine imza attık. Nesine 2. ve 3. Lig'in adresi artık HT Spor olacak. Anlaşma Türk futbolunun altyapısını oluşturan bu liglere futbolseverlerin daha kolay erişimini sağlayacak. Takımlar ile oyuncular, kendilerini daha geniş kesimlere gösterme fırsat bulacak. Liglerimizin marka değerine önemli katkı verecek bu anlaşma, heyecanı daha da arttıracak. Bu iş birliği Türk futboluna hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

HT Spor'un spor yayıncılığında da söz sahibi olmak istediğini vurgulayan Semih Kaya, "Yeşil sahalarda yaşanan mücadeleyi şifresiz olarak aktarabilmek ve maçları istedikleri yerde rahatça izleyebilen futbolseverlerin heyecanına ortak olabilmek bizim en büyük heyecanımız olacak. Nesine 2. ve 3. Lig, son yıllarda yükselişe geçen yapısıyla dikkat çekmektedir. Özellikle play-off formatı bu liglerin heyecanını geniş kitlelere taşımıştır. Bu maçları HT Spor'da yayınlayarak bu coşkuya ortak olmak istedik. Türkiye'deki tüm şehir ve ilçe takımı sevdalıları, artık HT Spor ekranlarında buluşacak. Bize bu projede güvenen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Anlaşma kapsamında her hafta 6 maç, HT Spor ve HT Spor YouTube'da naklen ekranlara gelecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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