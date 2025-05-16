Nesine 2. Lig Play-Off Üçüncü Tur Maç Programı Açıklandı

Nesine 2. Lig Play-Off Üçüncü Tur Maç Programı Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü tur maçlarının programını duyurdu. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu turlar, finale yükselmek için mücadele edecek takımları belirleyecek.

Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü tur maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

2. Lig play-off üçüncü tur müsabakalarının programı şöyle:

22 Mayıs Perşembe

Beyaz Grup:

16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)

Kırmızı Grup:

Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk) (Maçın başlangıç saati, daha sonra açıklanacak)

26 Mayıs Pazartesi

Beyaz Grup:

20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)

Kırmızı Grup:

20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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