Nesine 2. Lig Play-Off Maç Programı Açıklandı
Nesine 2. Lig'de son hafta maçlarının ardından play-off 1. tur maç programı belli oldu. Beyaz ve Kırmızı Grup'tan takımlar, 8 Mayıs Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
Nesine 2. Lig'de son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından play-off 1. tur maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta aynı gün oynanacak play-off maçlarının programı şu şekilde:
Beyaz Grup
8 Mayıs Perşembe:
16.00 GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor (Gazi)
16.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Altınordu (Ali Hoşfikirer)
Kırmızı Grup
8 Mayıs Perşembe:
16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor (Dağılgan)
20.00 Menemen FK-Artı Değer Vanspor FK (Menemen İlçe)
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor