Nesine 2. Lig'de İlk Hafta Müsabakaları Tamamlandı

Futbolda Nesine 2. Lig'de ilk hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 0-8

Muşspor-Mardin 1969: 1-0

KCT 1461 Trabzon FK-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Ankara Demirspor-Fethiyespor: 1-0

Aliağa Futbol-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1

Somaspor-Güzide Gebzespor: 1-2

Adanaspor-Isparta 32: 0-6

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK: 1-4

Beyaz Grup:

GMG Kastamonuspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-1

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-İskenderunspor: 0-0

Batman Petrolspor-Sultan Su İnegölspor: 2-1

Karaman FK-Bucaspor 1928: 3-3

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beykoz Anadoluspor: 2-0

Seza Çimento Elazığspor-Adana 01 FK: 4-4