Nesine 2. Lig'de İlk Hafta Müsabakaları Tamamlandı

Futbolda Nesine 2. Lig'in ilk hafta maçları sonuçlandı. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlar ve sonuçları açıklandı.

Futbolda Nesine 2. Lig'de ilk hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 0-8

Muşspor-Mardin 1969: 1-0

KCT 1461 Trabzon FK-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Ankara Demirspor-Fethiyespor: 1-0

Aliağa Futbol-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1

Somaspor-Güzide Gebzespor: 1-2

Adanaspor-Isparta 32: 0-6

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK: 1-4

Beyaz Grup:

GMG Kastamonuspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-1

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-İskenderunspor: 0-0

Batman Petrolspor-Sultan Su İnegölspor: 2-1

Karaman FK-Bucaspor 1928: 3-3

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beykoz Anadoluspor: 2-0

Seza Çimento Elazığspor-Adana 01 FK: 4-4

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
