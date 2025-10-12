Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Maç Sonuçları
Futbolda Nesine 2. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı ve Beyaz Grup'taki müsabakalarda alınan sonuçlar açıklandı.
İki grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Somaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 0-3
Mardin 1969 Spor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 1-0
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 3-2
Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mesin İdmanyurdu: 0-0
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Muşspor: 1-0
Güzide Gebzespor-Isbaş Isparta 32 Spor: 1-1
Bursaspor-Menemen FK: 3-0
Fethiyespor-Adanaspor: 7-0
Beyaz Grup:
Merkür Jet Erbaaspor-Sinacan Belediyesi Ankaraspor: 1-0
İskendersunpor-Muğlaspor: 2-1
Adana 01 FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-1
Kepezspor-Bucaspor 1928: 1-0
Sultan Su İnegölspor-Beykoz Anadoluspor: 3-1
Seza Çimento Elazığspor-Karaman FK: 2-0
MKE Ankaragücü-Karacabey Belediyespor: 2-0
Anagold 24Erzincanspor-GMG: 2-0