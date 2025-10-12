Haberler

Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Maç Sonuçları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolda Nesine 2. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı ve Beyaz Grup'taki müsabakalarda alınan sonuçlar açıklandı.

Futbolda Nesine 2. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.

İki grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Somaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 0-3

Mardin 1969 Spor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 1-0

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 3-2

Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mesin İdmanyurdu: 0-0

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Muşspor: 1-0

Güzide Gebzespor-Isbaş Isparta 32 Spor: 1-1

Bursaspor-Menemen FK: 3-0

Fethiyespor-Adanaspor: 7-0

Beyaz Grup:

Merkür Jet Erbaaspor-Sinacan Belediyesi Ankaraspor: 1-0

İskendersunpor-Muğlaspor: 2-1

Adana 01 FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-1

Kepezspor-Bucaspor 1928: 1-0

Sultan Su İnegölspor-Beykoz Anadoluspor: 3-1

Seza Çimento Elazığspor-Karaman FK: 2-0

MKE Ankaragücü-Karacabey Belediyespor: 2-0

Anagold 24Erzincanspor-GMG: 2-0

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Binlerce çalışanı bulunan otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Dünyaca ünlü otomotiv devi battı! İflas süreci resmen başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım'da büyük kriz! Berke Özer izinsiz olarak kamptan ayrıldı

Yıldız futbolcu kampı terk etti! Gerekçesi olaydan daha skandal
Binlerce çalışanı bulunan otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Dünyaca ünlü otomotiv devi battı! İflas süreci resmen başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.