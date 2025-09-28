Nesine 2. Lig'de 6. Hafta Maçları Tamamlandı
Futbolda Nesine 2. Lig'in 6. hafta mücadeleleri oynandı. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta bazı takımlar galip gelirken, bazı maçlar berabere sonuçlandı. Detaylı sonuçlar haberimizde.
Futbolda Nesine 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.
İki grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 0-0
Mardin 1969-KCT 1461 Trabzon FK: 2-1
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Adanaspor: 6-0
Ankara Demirspor-Yeni Malatyaspor: 1-1
Güzide Gebzespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi: 1-0
Somaspor-Aliağa Futbol: 0-3
Fethiyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0
Bursaspor-Isbaş Isparta 32: 0-1
Beyaz Grup
Merkür Jet Erbaaspor-GMG Kastamonuspor: 2-3
İskenderunspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-3
Adana 01 FK-Karacabey Belediyespor: 2-1
Kepezspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-2
Sultan Su İnegölspor-Muğlaspor: 0-2
Anagold 24Erzincanspor-Karaman FK: 2-1
Seza Çimento Elazığspor-Batman Petrolspor: 1-2
MKE Ankaragücü-Altınordu: 1-1
Bucaspor 1928-Beykoz Anadoluspor: 0-1